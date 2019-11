Limoges - Près de 300 personnes ont participé jeudi à une simulation d'attentat au stade de Beaublanc

Limoges, France

Après un an de préparation, une simulation d'attaque terroriste a été menée ce jeudi dans l'enceinte du Parc des Sports à Limoges. Le scénario ? L'attaque a commencé par l'arrivée de quatre individus dans une voiture. Censés intervenir pour une opération de maintenance, ils ont accédé au parc des sports avec sur eux de l'explosif et des armes à feu. Il y a d'abord eu une fusillade avec la police, puis une prise d'otage dans le stade où des lycéens jouaient au foot. Bilan de la journée, 10 morts. Les 4 terroristes, 4 lycéens et 2 policiers.

Améliorer les processus d'intervention

L'idée étant évidemment, de s’entraîner à tous les niveaux explique Seymour Morsy, le préfet de la Haute Vienne :"Le but pour nous dans ces événements là, c'est de se demander où on est ? Qu'est ce qu'on fait ? Qui informe qui ? Est-ce que la qualité de l'information est bonne ? Est-ce qu'on a pu autant que faire se peut, être aux bons endroits et aux bons moments. C'est tout cela qu'on doit ensuite digérer et qui nous permettra de savoir, au delà de cet exercice, comment on améliore nos processus d'intervention."

Avec des policiers du RAID de Bordeaux

Les retours d’expérience ont débuté dès la fin de la simulation au stade de Beaublanc pour la police et les pompiers. Mais cela va prendre un peu de temps. Pour cette simulation d'attaque terroriste préparée depuis 1 an, il a fallu 288 participants. Des policiers notamment des membres du RAID venus spécialement de Bordeaux, des gendarmes, des personnels du CHU, de la préfecture mais aussi des lycéens venus jouer les victimes. Des exercices similaires ont déjà eu lieu ces dernières années en Limousin, notamment à Oradour-sur-Glane en 2018 et au Zénith de Limoges en 2017.