Limoges : pris d'un coup de folie, un homme jette le contenu de son appartement par la fenêtre

Un habitant de Limoges a vidé une bonne partie de son appartement de façon expéditive et très bruyante, dans la nuit de dimanche à lundi. Il a presque tout jeté par les fenêtres. Les policiers ont du utiliser le taser pour le maîtriser et mettre sa famille en sécurité.

La nuit de dimanche à lundi a été très agitée dans un immeuble du quartier du Val de l'Aurence, à Limoges. En cause, les délires d'un habitant d'une trentaine d'années qui a jeté de nombreux objets par les fenêtres sur les coups de deux heures du matin. Des vêtements, chaussures, mais aussi matelas et meubles se sont ainsi retrouvés éparpillés six étages plus bas. L'alerte a été donnée par un voisin, réveillé par le bruit. En apprenant la présence d'une femme et de quatre enfants dans l'appartement, le Parquet a autorisé les policiers à défoncer la porte pour neutraliser cet homme.

Il entendait des voix

Lorsque les agents ont fait irruption dans l'appartement, le trentenaire a tenté de sauter du sixième étage, en essayant d'enjamber la fenêtre. Les policiers ont du utiliser un Taser, pistolet à impulsions électriques, pour le neutraliser. Au milieu du chaos, ils ont retrouvé sa femme et les quatre enfants prostrés sur un canapé. D'après ses premières déclarations, plutôt confuses, cet homme aurait entendu "le Seigneur" lui ordonner de tout jeter. Il a été conduit au CHU de Limoges pour être examiné par un psychiatre.

Sa compagne, qui tenait aussi des propos incohérents, a également été emmenée à l'hôpital pour rencontrer également un psychiatre. Quant aux enfants âgés de 4, 5, 9 et 11 ans, ils ont été confiés à un membre de la famille. Ce lundi matin, un camion de la ville de Limoges est venu pour emmener les divers objets qui jonchaient le sol, de part et d'autre de l'immeuble.