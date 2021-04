Limoges : pris sur le fait en train de voler des bouteilles d'alcool

Deux hommes ont écopé de peines de prison ferme pour un cambriolage qui a tourné court la semaine dernière à Limoges. Ils ont été cueillis dans et aux abords d'une supérette où ils venaient de dérober une quarantaine de bouteilles d'alcools forts.

Ils opéraient une petite razzia sur les bouteilles d'alcool, dans une supérette proche du Boulevard Bel Air. Deux cambrioleurs ont été pris sur le fait, jeudi 8 avril, dans la soirée, grâce à la vidéo-surveillance du magasin. Le gérant a pu décrire les deux hommes lors de son appel à la police. Et à peine arrivée, la patrouille a surpris le premier en train de s'enfuir, abandonnant derrière lui deux sacs en papier kraft contenant des bouteilles. L'autre homme était lui interpellé dans le magasin, avec un troisième sac. En tout, une quarantaine de flacons de rhum, whisky et vodka, entre autres.

Le lendemain, les deux hommes comparaissaient sous la formule du plaider-coupable. Le premier s'est vu infliger une peine de 8 mois ferme, et la révocation d'un sursis de 22 mois. Il avait reconnu être impliqué dans de précédents vols d'alcool commis en mars, dans une autre enseigne. Il a été conduit à la maison d'arrêt. Le second a été condamné à 8 mois dont 4 avec sursis, et laissé libre après l'audience.