Limoges : prison ferme pour l'auteur de violences intrafamiliales qui a blessé deux policiers

Un homme de 31 ans, interpellé vendredi soir à Limoges après avoir agressé son ex-compagne et blessé deux policiers, a été condamné à 8 mois prison ferme et 10 mois avec sursis ce lundi par la tribunal judiciaire de Limoges. Il avait fallu six agents de police lors de son arrestation.