Cocktails Molotov et barres de fer dans la voiture, sept jeunes sont mis en examen à Limoges

Interpellés en possession de cocktail Molotov et barres de fer, sept jeunes ont été mis en examen et seront jugés prochainement à Limoges.

C'est une surprenante découverte qui a été faite par deux policiers municipaux de Limoges, ce dimanche vers trois heures du matin, en patrouillant dans le quartier du Val de l'Aurence. Leur attention est attirée par une voiture dont les plaques d'immatriculations sont dissimulées par des masques chirurgicaux. Ils décident alors de contrôler sept jeunes qui se trouvent autour du véhicule à l'arrêt, appuyés par des agents de la BAC de nuit, appelés en renfort pour sécuriser l'intervention. Tout se passe dans le calme, mais certains objets attirent l'attention des policiers à l'intérieur de la voiture, d'où se dégage une forte odeur d'essence.

Des cocktails Molotov sont grossièrement dissimulés dans les vide-poches des portières, des barres de fer sont aussi trouvées sur le plancher à l'arrière et un couteau de chasse est également saisi. Un autre couteau est aussi découvert dans la chaussette de l'un de ces jeunes. Interpellés et placés en garde à vue, tous assurent qu'ils ne savent pas d'où viennent ces objets et nient toute implication dans cette affaire. Ils ont malgré tout été déferrés devant le parquet de Limoges ce lundi soir et sont désormais tous convoqués devant la justice.

Les deux mineurs du groupe seront jugés le 10 novembre prochain, les cinq autres suspects, majeurs, comparaitront en janvier 2023. En attendant ils sont sous contrôle judiciaire, avec notamment interdiction de détenir une arme et d'entrer en contact les uns avec les autres.