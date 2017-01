Limoges : sept mises en examen après le démantèlement d'un réseau de cambrioleurs

Après le coup de filet réalisé cette semaine par la police de Limoges contre un réseau de cambriolages et de trafic de cocaïne, sept personnes ont été mises en examen - dont six placées en détention provisoire - pour trafic de stupéfiants, vol en bande organisée et association de malfaiteurs.

Au total, 19 personnes sont mises en cause dans cette affaire, mais elles n'avaient pas toutes la même implication et les gardes à vue ont permis de tirer plus au clair le rôle de chacun dans ce réseau.

A l'arrivée, sept personnes ont été présentées devant le juge d'instruction et mises en examen pour trafic de stupéfiants, vol en bande organisée et association de malfaiteurs. Six d'entre elles sont placées en détention provisoire et la septième doit se soumettre à un contrôle judiciaire. Les autres sont libres pour l'instant mais pourraient être mises en examen un peu plus tard. Parmi eux, sept individus sont des étrangers en situation irrégulière et 3 Obligation de Quitter le Territoire Français (OQTF) ont été prononcées, mais les pays d'origine des quatre autres n'ont pas pu être établis.

60 cambriolages autour de Limoges et un trafic de cocaïne

Selon les policiers, ce réseau aurait commis une soixantaine de cambriolages autour de Limoges et animé un trafic de cocaïne. La police traquait et enquêtait sur ce gang depuis 7 mois. Tous les individus ont été interpellés en début de semaine lors de deux grosses opérations pour lesquelles la police de Limoges a même fait appel aux RAID de Toulouse et de Bordeaux.

Lors des perquisitions qui ont suivi, de nombreux éléments supplémentaires ont été découverts, notamment des bijoux et des montres provenant de plusieurs vols.