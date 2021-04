A Limoges, cinq personnes ont été interpellés samedi après un contrôle routier qui a finalement abouti à la saisie de quelques grammes de cocaïne et de cannabis, notamment. Un pistolet automatique et une arme ancienne ont aussi été saisies lors d'une perquisition au domicile de l'un d'eux.

Limoges : cinq interpellations, des stupéfiants retrouvés et deux armes saisies

En milieu d'après-midi, samedi, les policiers de la BAC (Brigade Anti-Criminalité) ont contrôlé un véhicule dans la rue Henri Barbusse, avec cinq jeunes gens à bord. Les policiers ont d'abord été surpris de voir que le conducteur était âgé de 16 ans, avant de constater la présence d'un sac plastique contenant une substance blanche semblable à des produits stupéfiants.

Produits stupéfiants et armes à feu

Une perquisition approfondie du véhicule montrera la présence de plusieurs stupéfiants, 10 grammes de résine de cannabis, 38 grammes de cocaïne et 20 grammes de MDPV (un produit hallucinogène qui se présente sous forme de cristaux comparables à des "sels de bain"), un cachet d’ecstasy et une bonbonne de protoxyde d'azote. La perquisition au domicile d'une des personnes interpellées, un jeune majeur de 19 ans, permettra par ailleurs la saisie d'un pistolet automatique de calibre 7 mm 16 non approvisionné, d'un chargeur à proximité contenant 7 cartouches, ainsi qu’un pistolet ancien mais en parfait état de fonctionnement.

Le jeune conducteur du véhicule (16 ans) fera l'objet d'une OPM (Ordonnance pénale mineur) pour défaut de permis de conduire. L'un des passagers âgé de 15 ans fait lui l'objet d'une convocation par officier de police judiciaire, en vue d’une mise en examen devant le Juge des enfants pour détention de produit stupéfiant. Le jeune homme de 19 ans chez qui deux armes ont été saisies sera poursuivi pour détention non autorisée d’arme et de munition de catégorie B. Les deux autres personnes interpellées lors du contrôle ont été mises hors de cause.