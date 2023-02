Limoges : trois personnes condamnées à la prison pour un important trafic de drogue

Les cinq prévenus dans l'affaire de la saisie de cannabis à Limoges passaient en audience ce mardi au tribunal Judiciaire de Limoges. Deux personnes ont été relaxées, tandis que les trois autres ont été condamnées à de la prison ferme, ainsi qu'à une amende douanière solidaire de 500 000 euros. A l'origine, le parquet demandait 1 114 000 euros d'amende. Dans les condamnés, deux iront en prison pour un an de détention, le dernier y restera quatre ans. La défense ne s'interdit pas de faire appel : elle a 10 jours pour le faire.

128 kg de cannabis saisis

La section de recherches de la gendarmerie, la gendarmerie et le GIGN avaient mené une opération conjointe de grande ampleur en janvier dernier. Au total, sur plusieurs mois, ils avaient saisi 128 kg de résine de cannabis et 9 kg d'herbe.

Six personnes avaient été interpellées suite à ce coup de filet. Parmi eux, cinq majeurs et un mineur, âgés entre 16 et 25 ans, dont deux récidivistes.

Les prévenus étaient initialement convoqués en comparution immédiate le 16 janvier au tribunal Judiciaire de Limoges mais les avocats avaient demandé le renvoi de l'audience pour préparer leur défense, au 9 février.