Limoges : trois personnes, dont deux mineurs, arrêtées pour des vols avec violence

A Limoges, trois jeunes hommes âgés de 16, 17 et 20 ans ont été interpellés par la police et placés en garde à vue. Ils sont soupçonnés d'avoir pris part à plusieurs vols avec violences, commis samedi dernier.

A Limoges, trois jeunes hommes âgés de 16, 17 et 20 ans ont été interpellés par la police et placés en garde à vue. Ils sont soupçonnés d'avoir pris part à plusieurs vols avec violences, commis samedi dernier.

Le premier fait qui leur est reproché remonte à samedi soir, peu avant 20 heures. La gérante d’un restaurant de la place Churchill à Limoges s’apprête à partir en livraison de repas lorsqu’elle est abordée par deux jeunes individus qui la menaçent. Le personnel du restaurant sort sur la voie publique, et un cuisinier appelle la police.

Le temps qu'elle arrive, les mêmes individus abordent des jeunes gens aux arrêts de bus de la place Churchill, allant jusqu'à en "fouiller" certains d'entre eux, afin de leur dérober leurs téléphones portables et leur argent. Selon la police, l’un des auteurs présumés aurait même exhibé un couteau pour intimider une victime qui tentait de prendre la fuite, avant de la frapper.

Intervention rapide et arrestation éclair de la police

Arrivés sur place, les policiers ont rapidement interpellé deux des trois auteurs présumés sur les lieux de l’infraction, tandis qu’un troisième qui avait pris la fuite a été interpellé par un équipage de la BAC (Brigade anti-criminalité) arrivé en renfort.

Sur les trois jeunes gens, les policiers ont saisi les téléphones et autres effets des victimes. Les deux mineurs de 16 et 17 ans ainsi que le jeune majeur âgé de 20 ans ont été placés en garde à vue. Certains des mis en cause ont été formellement reconnus sur présentation de leurs photos aux victimes. L'enquête devra désormais établir les rôles et les responsabilités précis de chaque individu. Après 48 heures de garde à vue, les deux mineurs se sont vus notifier une convocation devant le juge des enfants. Le jeune homme de 20 ans sera lui convoqué au tribunal judiciaire en avril prochain.