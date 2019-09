Limoges : trois policiers blessés lors d'une course-poursuite nocturne

Un automobiliste qui tentait d'éviter un contrôle, en pleine nuit, route de Toulouse, à Limoges, a percuté violemment un véhicule de police. Bilan : trois fonctionnaires blessés, et deux des occupants du véhicule en cause.

Limoges - France

Tout a commencé lorsqu'une patrouille de la brigade canine a voulu contrôler un véhicule dont le passager avant ne portait pas de ceinture de sécurité. Il est alors 1h25 du matin, route de Toulouse, à Limoges. Après avoir fait mine de se ranger sur le côté pour se soumettre à l'injonction, l'automobiliste repart en trombe, direction Panazol.

Le conducteur du véhicule en fuite néglige toutes les règles du code de la route, raconte la police nationale dans un communiqué, et en sortant d'une courbe avenue de Lattre de Tassigny, il percute frontalement, et involontairement une des voitures de police arrivées en renfort. Au final, trois fonctionnaires de la brigade de nuit et deux des trois occupants du véhicule en cause seront blessés, dont le passager avant (celui qui n'était pas attaché) qui a brisé le pare-brise avec son crâne. Des blessures sans gravité, prises en charge par les pompiers, puis au C.H.U. Une enquête judiciaire a été ouverte.