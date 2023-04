Limoges : trois policiers blessés lors d'une interpellation à Beaubreuil, 60 CRS déployés

Les tensions sont montées d'un cran en l'espace de quelques heures dans le quartier de Beaubreuil, à Limoges (Haute-Vienne), ce lundi 17 avril. Au cours d'une vadrouille de police, les policiers repèrent un jeune homme de 18 ans, détenant de la drogue. Il est arrêté, peu avant 13 H.

Deux agents d'astreinte de la ville aussi pris à partie

S'ensuivent ensuite des violences de la part d'une cinquantaine de jeunes présents sur place. Plusieurs projectiles sont envoyés sur les agents de police, en blessant trois d'entre eux. Des casseurs qui s'en sont également pris à deux agents d'astreinte de la ville, "avec des barres de fer et mortiers et ont mis le feu à leur véhicule", précise la préfecture dans un communiqué. Face à l'ampleur de la situation, et avec l'accord de la mairie, la préfète de Haute-Vienne, Fabienne Balussou, a dépêché en urgence une équipe de soixante CRS 8. "Une opération de contrôle a été engagée dans l'objectif de rétablir la sécurité et la tranquillité publique auxquelles ont droit tous nos concitoyens", détaille le communiqué. Le calme est désormais revenu dans ce quartier du nord de Limoges.