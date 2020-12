Limoges : Trois trafiquants de drogue qui opéraient à Beaubreuil interpellés par la police

Trois individus impliqués dans un trafic de stupéfiants ont été interpellés cette semaine par la police de Limoges à proximité du quartier de Beaubreuil où visiblement ils écoulaient leur marchandise. De la résine de cannabis, de l'argent liquide et une arme de guerre ont été saisis à leur domicile.

Une arme, de la résine de canabis et plus de 7000 euros découverts lors d'une perquisition dans des logements à Beubreuil

Trois individus impliqués dans un trafic de stupéfiants ont été interpellés ce mercredi par la police de Limoges. Agés de 18 à 23 ans, et tous en situation irrégulière, ils faisaient l'objet d'une surveillance de la brigade anti criminalité. C'est dans le quartier de Beaubreuil qu'ils semblaient écouler leur marchandise, leurs logements se trouvaient à deux pas du quartier et lors de perquisitions, les policiers ont mis la main sur un butin non négligeable.

De la drogue, de l'argent et un fusil

Aprés avoir interpellé les trois hommes dans un même appartement au Palais-sur-Vienne, les policiers ont retrouvé lors de la perquisition 2 kilos de résine de cannabis conditionnés en savonnettes ainsi que 7510 euros en billets dissimulés dans plusieurs endroits de l'appartement au Palais sur Vienne. Dans le logement situé juste en face ils ont aussi découvert un fusil de type sniper calibre 8x57 fabriqué en ex-Yougoslavie et ressemblant fortement à une kalashnikov . Les 3 hommes étaient également en possession d'une voiture volée.

Ils ont été placés en garde à vue avant d'être présentés ce vendredi au parquet. Ils devraient être jugés en comparution immédiate lundi prochain.