Limoges : un ado de 14 ans interpellé après les émeutes du Val de l'Aurence fin février

L'enquête ouverte après les émeutes qui ont secoué le quartier du Val de l'Aurence à Limoges, le 21 février dernier au soir, a permis d'identifier et d'interpeller un adolescent de 14 ans. Grâce à la vidéosurveillance, les enquêteurs ont remonté la piste de ce mineur. Il habite dans la rue même où ont eu lieu les affrontements avec la police et les principales dégradations. A son domicile, les policiers ont découvert la tenue, et notamment la casquette à motifs, qu'il portait au moment des émeutes et repérée sur les images de vidéosurveillance.

D'après les enquêteurs, l'adolescent fait partie des individus ayant mis le feu aux containers poubelles du secteur. Il aurait lancé une pierre sur la porte vitrée du centre commercial puis serait entré dans le centre pour saccager plusieurs commerces. Au cours de sa garde à vue, le garçon a admis sa présence parmi le groupe d’individus ayant mis le feu aux poubelles et a reconnu avoir brisé une vitre du centre commercial, mais a nié l'incendie des poubelles et le saccage du commerce dans la galerie marchande.

Présenté au juge pour enfants ce mercredi, il fait l'objet d'un suivi provisoire par une éducatrice de la Protection judiciaire de la jeunesse et d'une interdiction de sortir de 22h à 06h sauf en présence de ses parents. Il comparaîtra le 9 mai prochain devant le tribunal pour enfants de Limoges.