Limoges : un adolescent arrêté pour le vol de 200 paquets de cigarettes dans un bar-tabac

Un adolescent de 15 ans est soupçonné d'avoir cambriolé un bar-tabac du centre-ville de Limoges, dimanche dernier. Il a été interpellé quelques minutes après les faits et une perquisition a permis de mettre la main sur le butin : 200 paquets de cigarettes, des jeux à gratter et de la monnaie.

L'enquête est allée très vite après un vol par effraction commis ce dimanche après-midi dans un bar-tabac du centre-ville de Limoges. Le gérant, qui vit près du commerce, a donné l'alerte après avoir surpris un individu qui venait d'en fracturer la porte. Il s'est emparé de 200 paquets de cigarettes, de jeux à gratter, d’un téléphone portable et de l'argent pris dans les caisses avant de prendre la fuite. Un suspect a toutefois été interpellé moins de 15 minutes plus tard selon un communiqué de la police.

Les images de la caméra de vidéosurveillance ont permis de transmettre le visage du voleur à toutes les patrouilles et un jeune homme correspondant à ce signalement a été repéré avenue Georges Dumas et intercepté alors qu'il s'enfuyait à nouveau. Ce garçon de 15 ans, inconnu de la police jusque là, est convoqué devant le juge des enfants en mai prochain, en vue d'une mise en examen. Les enquêteurs ont retrouvé l'intégralité du butin sur lui et dans la chambre d'hôtel où il séjourne en tant que mineur étranger isolé.

Un homme de 30 ans avait également été placé en garde-à-vue dans cette affaire, car l'adolescent était sur le point de monter dans sa voiture lorsqu'il a été repéré. Il a assuré qu’il ne connaissait pas le suspect, à qui il aurait simplement voulu rendre service en acceptant de le transporter. Cet homme a été mis hors de cause et était laissé libre sans poursuite.