Limoges : un agent des routes agressé par un motard aux abords d'un chantier

Limoges, France

C'est un incident plutôt rare selon la DIRCO : un agent de la Direction des Routes du Centre-Ouest a été agressé ce vendredi 12 juillet en zone nord de Limoges. Un motard est descendu de son engin et a asséné un coup de poing au visage de ce chef d'équipe qui intervenait sur un chantier à proximité du Family Village. L'agent a porté plainte et n'a repris le travail que ce lundi.

Dans ce secteur la circulation est perturbée depuis le 8 juillet et jusqu'au 9 août, pour des travaux de réfection de chaussée sur le rond point Gordini qui mène à la zone commerciale et sur la RN520. Est-ce ce qui a mis le feu aux poudres et poussé ce motard à en venir aux mains ? En tout cas, c'est inadmissible martèle la DIRCO qui a signalé l'agression au procureur de la République de Limoges et appelle les automobilistes à respecter ses agents,qui sont par ailleurs régulièrement victimes d'agressions verbales.