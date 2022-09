Limoges : bientôt un appartement refuge pour les personnes LGBT en rupture familiale

La première marche des fiertés de Limoges a attiré plus de 2.000 personnes ce samedi selon les organisateurs. Ils en profitent pour révéler une grande nouvelle, sur France Bleu Limousin : ils auront bientôt un appartement pour héberger des personnes en rupture familiale à cause de leur sexualité.

Une foule colorée, joyeuse et exubérante de plus de 2.000 personnes a défilé dans le centre-ville de Limoges ce samedi pour une première marche des fiertés. Certains sont venus déguisés et beaucoup de drapeaux arc-en-ciel ont été agités pour donner de la visibilité à la communauté LGBTQIA+ et lutter contre l'homophobie et les discriminations. C'est une réussite pour les organisateurs qui ne s'attendaient pas à voir autant de monde et qui avaient aussi une autre raison de se réjouir et l'ont annoncé en exclusivité à France Bleu Limousin : dans quelques jours, l'association Le Refuge va récupérer les clés d'un appartement pour accueillir les personnes mises à la porte par leur famille en raison de leur sexualité.

Un sujet encore tabou dans de nombreuses familles

L'appartement de de 92m², fourni par la mairie de Limoges, pourra permettre d'héberger trois personnes. C'est un pas de plus pour l'association le Refuge, qui avait commencé par proposer un accueil de jour dans un local ouvert récemment dans la ville. Cette solution de repli peut changer beaucoup de choses et aider à se dévoiler selon Léo, qui n'a toujours pas révélé son homosexualité à sa famille. "C'est très compliqué, je ne leur ai pas dit car j'ai un peu peur. Du côté de ma mère c'est une famille très conservatrice et du côté de mon père, qui vient d'une grande famille du Maroc, c'est un peu un travers par rapport à la manière dont on a été éduqués."

Un logement couplé à un véritable accompagnement

Pouvoir héberger des jeunes en rupture familiale est essentiel pour Jean-Luc Thévenot, responsable du Refuge en Haute Vienne. Pour lui, cette vie en colocation permet aussi d'aller plus loin. "Des bénévoles vont les accompagner dans la vie quotidienne, car on peut l'imaginer : des jeunes jetés à la rue à 18 ans, il y a plein de choses qu'ils ne savent pas faire." Aujourd'hui en France 200 jeunes sont hébergés par ce type de dispositif, dans 20 communes, mais 500 autres sont sur liste d'attente et sans solution.

A Limoges, les clés de l'appartement seront remises à l'association le 1er octobre par la mairie. Il y a quelques travaux de rénovation et d'aménagement à réaliser, mais le Refuge peut compter sur le soutien de plusieurs mécènes. Le principal est le géant de l'électricité Legrand, dont le siège social est basé à Limoges et dont des représentants ont participé à la marche des fiertés ce samedi.