Limoges : un appel à témoin est lancé après l'accident d'un cycliste

Limoges - France

Que s'est-il passé jeudi vers 17h40, route de Grossereix, prés de Family Village, à Limoges? C'est ce que tente de déterminer la brigade des accidents et des délits routiers qui lance un appel à témoins après l'accident d'un cycliste de 70 ans. Pour des raisons qui restent à déterminer, le cycliste effectuait une chute et venait toucher l'arrière d'un véhicule en circulation.

La victime, un homme d'environ 70 ans, traumatisée au crâne et inconsciente était transporté par SAMU aux urgences du C.H.U avec un pronostic vital engagé.

Toute personne susceptible de fournir des renseignements sur cet accident est invitée à contacter le Commissariat de Police de Limoges au 05 55 14 31 50 ou au 05 55 14 31 38.