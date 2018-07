Un important dispositif de police a été déployé ce mardi après-midi dans le quartier de la Bastide, à Limoges, à l'occasion d'une reconstitution judiciaire effectuée dans le cadre de l'enquête sur le meurtre d'un jeune homme de 17 ans, il y a pratiquement un an jour pour jour.

Limoges, France

Une grande partie du quartier de la Bastide, à Limoges, a été bouclé par les forces de l'ordre ce mardi après-midi, à l'occasion d'une reconstitution effectuée dans le cadre de l'enquête sur le meurtre d'un jeune homme de 17 ans, tué fin juin 2017 à la suite d'une altercation entamée au pied de son immeuble.

Le jeune homme avait été tué par arme à feu. Quelques jours plus tard, un suspect s'était rendu à la police, avant d'être mis en examen et écroué. Le mis en cause a participé à cette reconstitution, placée sous haute surveillance : plusieurs fourgon de CRS ont été déployés dans la quartier, où la circulation est pour partie interdite.