Limoges, France

Le ton est monté d'un cran lorsque le bus s'est arrêté, boulevard des arcades, à Limoges. Vendredi, en début d'après-midi, un jeune homme a menacé le conducteur d'un bus de la ligne 2 avec un couteau. La police est intervenue, l'agresseur a été interpellé et placé en garde-à-vue. Le conducteur, légèrement blessé, a été très choqué.

Opération de soutien des conducteurs

Par solidarité avec leur collègue, les conducteurs des bus de Limoges Métropole cesseront le travail lundi 9 avril entre 10 heures et 11 heures. La circulation sur le réseau sera interrompue. Dans un communiqué, la direction de la STCLM a indiqué soutenir cette action du personnel et "s’excuse pour ce désagrément". Le président de Limoges Métropole, Gérard Vandenbroucke, "dénonce cette agression barbare et incompréhensible et souhaite apporter également tout son soutien à la victime ainsi qu’à ses collègues".