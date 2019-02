Limoges : un an de prison ferme pour un dealer qui extorquait aussi le couple qui l'hébergeait

Limoges, France

Le mardi 19 février, la police de Limoges ouvre une enquête pour localiser un homme dans le quartier du Val de l'Aurence susceptible d'écouler du cannabis. Les produits stupéfiants seraient stockées chez un couple qui l'héberge, contre son gré selon des témoins. Le jour même, les policiers mettent la main sur cet individu, déjà bien connu des services et il est aussitôt placé en garde à vue.

Les investigations vont permettre de découvrir une autre facette, peu reluisante, du personnage. Non seulement il traficotait ici et là mais également il extorquait le couple en se faisant loger gratuitement et en lui volant la quasi-totalité d'une pension d'invalidité.

Le dealer est passé devant le tribunal correctionnel ce jeudi après-midi. Il a été condamné à une peine d'un an de prison ferme pour trafic de drogue et extorsion. Il a été conduit à la maison d'arrêt une fois l'audience terminée.