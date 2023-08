Limoges : un homme agressé en sortie de boîte de nuit dans la nuit de samedi à dimanche

Le week-end a été chargé pour la police nationale. En plus des évènements survenus avenue du général Leclerc , les forces de l'ordre sont intervenus à la sortie d'une boîte de nuit limougeaude, dans le quartier de la gare. Un homme de 27 ans a été agressé avec une arme.

Selon les premiers éléments de l'enquête, l'homme est sorti de boîte de nuit et se sentait suivi. Il prend alors le temps d'avertir via son téléphone ses amis. Malheureusement, quelques minutes plus tard, il est poignardé par un homme.

L'agresseur est toujours en fuite

Il reçoit alors trois coups de couteaux, à la nuque, au flanc gauche ainsi qu'au bras. Pris en charge par les secours, ses jours ne sont pas en danger.

L'enquête vise d'abord à retrouver son agresseur, qui a pris la fuite avenue du général de Gaulle. Un témoin de la scène a pu donner un signalement très détaillé de la personne. L'examen de la vidéoprotection devrait aussi permettre de le retrouver rapidement.

Une enquête a été ouverte.