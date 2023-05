Limoges : un homme arrêté pour avoir jeté des bouteilles sur les policiers lors des manifestations du 1er mai

L'homme sera jugé le 4 septembre prochain, et ne peut pas manifester ni détenir ou porter d'armes avant son jugement.

Peu avant 14H à Limoges, ce lundi 1 er mai, en marge du défilé, un homme se met à jeter des bouteilles de verre sur des policiers, présents pour encadrer la manifestation. L'individu est interpellé par les agents de police, puis se rebelle. Il se met à les insulter et leur fait des doigts d'honneur, refuse de se laisser arrêter.

ⓘ Publicité

Dégradation de sa cellule et injures

Assez alcoolisé, sa garde à vue dure plus longtemps que prévu : 48 heures. Période durant laquelle il continue d'insulter les policiers et de se rebeller, mais dégrade aussi sa cellule. Sur les murs, il grave des insultes avec une pièce de cinq centimes, passée inaperçue lors des contrôles et saisies d'objets, car cachée dans une doublure de son pantalon.

Interdiction de manifester jusqu'en septembre à Limoges

Deux plaintes ont été déposées par les policiers. L'homme a été convoqué devant le juge des libertés et de la détention, et ne peut désormais plus manifester ni détenir ou porter une arme jusqu'à son jugement, le 4 septembre prochain.