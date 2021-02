Limoges : un homme condamné à 18 mois de prison pour vol avec violence

Un jeune homme a été condamné à 18 mois de prison ferme pour vol avec violence. Il avait dérobé, en compagnie de deux autres hommes, une tablette et deux montres de luxe. Les complices sont toujours recherchés.

C'est un appel au 17 qui a provoqué l'intervention de la police, ce lundi 1er février. Les forces de l'ordrese rendent au deuxième étage d'un immeuble rue du Général Leclerc. La victime explique que l'auteur l'a menacé avec une arme, l'a frappé puis dérobé son téléphone portable. Puis, le présumé agresseur l'a fait tomber dans les escaliers de son immeuble.

Le butin dans la boîte aux lettres du présumé voleur

Le vol prend alors une autre tournure. Deux de ses complices pénètrent dans le domicile et dérobent une tablette et deux montres de luxe d'une valeur de 2 900 euros chacune. Le groupe prend alors la fuite.

Le principal agresseur présumé n'est pas un inconnu pour la victime, âgée de 39 ans. En effet, il connait son identité et son adresse. Les policiers se rendent alors dans son domicile. Dans sa boîte aux lettres, ils trouvent le butin ainsi qu'un sac plastique contenant plusieurs armes et cartouches. Les enquêteurs n'ont plus qu'à attendre qu'il rentre chez lui, rue Hoche à Limoges, pour le cueillir.

Placé en garde à vue, le magistrat a ordonné, à la fin de celle-ci, son déferrerment devant le parquet. L'homme a reconnu sa participation dans le vol. Dans le cadre d'une procédure de plaider coupable, il a accepté une peine de 18 mois de prison ferme. En revanche, l'un des co-auteur reste pour l'instant introuvable.