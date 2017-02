A Limoges, un homme de 65 ans refoulé de chez Orange à cause de son fauteuil roulant

Un homme de 65 ans, handicapé moteur, s'est vu refuser l'accès de la boutique Orange de Limoges, lundi dernier, à cause de son fauteuil roulant. Il a dû patienter près d'une demi-heure, devant la porte, pour que les employés le fassent entrer.

Pierre Duval a 65 ans. Cheveux blancs, barbe blanche, l’œil alerte et la main droite toujours posée sur le joystick de son fauteuil électrique. "Je suis handicapé depuis 15 ans, explique-t-il, mais dans ma tête, je suis comme tout le monde. Le handicap n'est pas ce qui me caractérise". Pourtant, lundi, cet ancien champion de course mécanique a clairement été réduit à son statut de handicapé.

"Pas responsable des travaux"

En début d'après-midi, il s'est rendu à la boutique Orange du centre ville de Limoges (rue du Clocher). Or, depuis plusieurs mois, des travaux déforment complètement la chaussée. Il n'y a plus d'accès handicapé. Et devant les boutiques, se dressent une marche de 20 centimètres. Un obstacle insurmontable pour les personnes en fauteuil. Mais Pierre Duval ne se formalise pas, il compte sur l'équipe d'Orange pour l'accueillir convenablement. Il va être déçu.

"Je suis d'abord resté devant la porte, faisant de grands signes à une vendeuse, qui ne me voyait pas. Ou ne voulait pas me voir. Une passante s'est mise à l'appeler avec moi et a fini par aller la chercher. "

C'est à ce moment-là que, selon le sexagénaire, les choses ont commencé à dégénérer.

"Je lui ai demandé courtoisement de m'aider à rentrer, à l'aide d'une rampe. Mais elle m'a répondu qu'à cause des travaux, elle ne pouvait rien faire. Qu'elle n'était pas responsable et que je n'avais qu'à me débrouiller. Puis elle est retournée dans la boutique me laissant tout seul dans la rue. "

Une humiliation

En tout, Pierre Duval est resté dehors près d'une demi-heure avant qu'un autre employé le fasse entrer dans la boutique, à l'aide d'une planche de chantier. "Mais ils ne m'ont pas laisser passer en priorité, alors que c'est mon droit, et que j'ai des problèmes physiologiques qui font que je ne peux pas rester hors de chez moi trop longtemps." Pour le sexagénaire, l'expérience est traumatisante.

"C'est une humiliation, de me laisser tout seul comme ça à la porte. C'est une vraie claque et ça me rend triste. Ça va me marquer longtemps."

Excuses acceptées

Finalement, après plusieurs réclamations et un post sur Facebook partagé plus de 1500 fois, l'histoire de Pierre Duval est remontée aux oreilles de la direction régionale d'Orange. "Ils ont présenté leurs excuses, ça m'avait l'air sincère, je les ai donc acceptées. J'apprécie quand les gens reconnaissent leurs erreurs', explique Pierre Duval. Et aujourd'hui, le sexagénaire joue la carte de l'apaisement : "Je ne veux pas attiser la haine, je ne veux pas d'un règlement de compte personnel, j'espère juste que ce qui m'est arrivé servira par la suite pour aider d'autres personnes en situation de handicap. Ce que je recherche avant tout, c'est le vivre-ensemble."

De son côté, la direction régionale d'Orange s'est dite navrée de cet événement. L'entreprise annonce aussi qu'elle va se rapprocher de Pierre Duval pour lui demander conseil sur l'accessibilité des personnes handicapées. En attendant, les employés ont été rappelés à l'ordre et une rampe d'accès provisoire, en bitume, a été construite devant le magasin, en attendant la fin des travaux.