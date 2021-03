Limoges : un homme interpellé pour des arnaques à la location de voitures

Un homme a été interpellé par la police de Limoges ce mercredi. Il est soupçonné d'avoir monté une escroquerie de grande ampleur autour de voitures de location, entre 2016 et 2018, à Limoges et en région parisienne.

L'escroquerie concerne plus de 200 voitures, des dizaines d'entreprises et des dizaines de milliers d'euros de préjudice. Un homme d'une quarantaine d'années a été arrêté par la police de Limoges, mercredi 9 mars. Il est soupçonné d'avoir monté une petite affaire très rentable, mais pas très légale autour de locations de voitures.

120 voitures louées à une grande entreprise française, une centaine à une entreprise allemande

D'après les éléments de l'enquête, cet homme, originaire de l'Oise, aurait loué des voitures en grande quantité auprès de sociétés de locations françaises et allemandes, pour les besoins de deux entreprises, l'une basée à Limoges et l'autre à Paris, qui étaient en fait des coquilles vides.

Il aurait ensuite sous-loué ces voitures à des entreprises, parmi lesquelles deux établissements limougeauds, et à des dizaines de chauffeurs de VTC, les véhicules de tourisme avec chauffeur.

Un accident révèle le pot-aux-roses

C'est à la suite d'un accident sur une des voitures allemandes, conduite par un chauffeur de VTC en région parisienne, que l'arnaque a été révélée. Les deux principales entreprises auxquelles il louait les véhicules ont alors croisé leurs informations, et se sont rendues compte qu'il sous-louait ces voitures, et empochait pour cela une commission, ce qui est interdit.

Interpellé par la sûreté départementale de Limoges et placé en garde à vue, l'homme a reconnu les faits et sera jugé à la fin juin pour abus de confiance et escroquerie.