Limoges : un jeune de 22 ans condamné pour corruption de mineurs

La cité judiciaire de Limoges, qui héberge notamment le tribunal correctionnel et le tribunal de commerce.

Un jeune de 22 ans a été condamné, ce jeudi par le tribunal de Limoges, à de la prison ferme pour corruption de mineurs. Une peine de deux ans ferme avec mandat de dépôt. Il se faisait passer pour une jeune fille de 16 ans pour approcher des mineurs, âgés de 13 à 16 ans via un jeu vidéo, dans le but de leur demander des photos et vidéos nues.

Ce jeune est défavorablement connu des services de police et de justice car récidiviste. Il a déjà été condamné, emprisonné puis libéré pour les mêmes faits en 2022. Lors de sa garde à vue, il a reconnu avoir pris contact avec une centaine de jeunes, majoritairement des garçons, et récolté des clichés d'une trentaine de personnes différentes.

Les familles mises en garde

La police nationale de la Haute-Vienne rappelle que des risques existent sur les réseaux sociaux et jeux vidéos en ligne, "un mode opératoire très utilisé par les pédophiles (...) Ils savent utiliser le langage de nos jeunes pour les mettre en confiance et arriver à leurs fins", explique les fonctionnaires, tout en précisant qu'en France, l'accès aux réseaux sociaux et interdit aux mineurs de moins de treize ans.