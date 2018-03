Limoges, France

Ce vendredi 16 mars, devant le tribunal correctionnel de Limoges (Haute-Vienne), un homme de 28 ans a du répondre de 18 faits de corruption de mineur, d'agression sexuelle et de détention d'images pédopronographiques. Les infractions ont été commises entre janvier 2013 et mai 2017. Ce magicien amateur habitant Limoges a été condamné à cinq ans de prison, pour avoir imposé des "gages sexuels" via Internet, à au moins une dizaine d'enfants à travers toute la France. Ce "prédateur sexuel" comme l'a qualifié l'avocat général, proposait des cours de magie en ligne. Très vite, il instaurait une relation perverse avec ses "apprentis" domiciliés en région parisienne, en Gironde, en Haute-Savoie, dans les Côtes-d'Armor ou dans le Pas-de-Calais, notamment.

Des gages après des tours de magie ratés

Sur la plateforme vidéo Youtube, ce jeune homme brun, bedonnant, à lunettes, se faisait souvent appeler "Yoki le magicien" ou "Yoki le cartoman". Se présentant comme un grand frère "pour les mettre en confiance", il discutait en ligne avec des garçons âgés de 11 à 14 ans. Rapidement, se mettait en place un système de gages sadiques, "un peu cruels, quelque chose de pervers qu'on n'a pas forcément envie de faire" d'après lui. Faire des pompes en caleçon, s'exhiber sans vêtements devant la webcam : les jeunes devaient s'exécuter, quand ils n'arrivaient pas à faire un tour de magie.

Soigné pour une castration chimique

"Yoki le magicien" les prenait en photo "pour garder des souvenirs". "Le soir, je regardais ces images et me masturbais devant", a-t'il raconté à l'audience. Incarcéré à l'été 2016, ce Limougeaud a finalement été remis en liberté sous contrôle judiciaire huit mois plus tard. "Le jour même ou le lendemain - je ne sais plus, j'ai recommencé", a-t'il expliqué, "j'avais trop de pulsions en moi". Au moins deux fois, il a tenté d'assouvir ces envies physiquement en allant dormir, avec l'autorisation des parents, chez de jeunes élèves. "Je leur faisais faire le poirier et baissais leur caleçon, pour le plaisir de les voir nu". "Aujourd'hui, je m'en veux un peu", s'est excusé, lors de son procès, ce magicien obsédé qui a déjà passé 18 mois en détention provisoire. Depuis mai dernier, il est de nouveau incarcéré. Il a dit se sentir moins dangereux depuis qu'il a entamé en début d'année un processus de castration chimique, via un traitement hormonal.

Inscription au fichier des délinquants sexuels

Le procureur avait requis quatre ans de prison à son encontre. Le tribunal correctionnel de Limoges est allé au-delà de ces réquisitions en condamnant le Limougeaud à cinq ans de prison, avec maintien en détention. Cette peine est assortie d'un suivi socio-judiciaire pendant 7 ans, avec injonction de soin, interdiction d'exercer un travail avec les mineurs et d'entrer en relation avec eux. Il va également être inscrit au fichier des auteurs d'infractions sexuelles et devra verser des dommages et intérêts aux six parties civiles qui se sont constituées dans cette affaire.