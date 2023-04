Limoges : un mineur, au volant d'une voiture volée, fait deux blessés dans un accident de la route

Ce vendredi soir à Limoges, une patrouille de la brigade anti criminalité (BAC) aperçoit une voiture signalée volée en centre-ville de Limoges. À bord, trois jeunes dont deux mineurs âgés de 16 et 17 ans. Lorsqu'ils se rendent compte que les fonctionnaires de police les ont repéré, une course poursuite s'engage et se terminera par un accrochage à l'intersection entre les avenues du Midi et Baudin près de la mairie de Limoges.

Deux hommes, deux cousins de 38 ans ont été légèrement blessés. Ils ont porté plainte. Sur les trois jeunes dans la voiture poursuivie, un a pu prendre la fuite. Les deux autres ont été interpellés. Celui âgé de 17 ans, le conducteur sous l'emprise du cannabis précise la police nationale, a été placé en garde à vue après un bref passage à l'hôpital. Il sera présenté face à la justice en juin prochain pour conduite sans permis et assurance, recel de véhicule volé, blessures involontaires et conduite sous stupéfiant.