Limoges : un multirécidiviste condamné pour l'incendie de la caserne de gendarmerie Jourdan

Par Jérôme Edant, France Bleu Limousin

Un jeune limougeaud de 23 ans a été condamné ce lundi pour l'incendie de la haie de la caserne de gendarmerie Jourdan à Limoges. Arrêté jeudi dernier, il a écopé d'un an de prison ferme et un an avec sursis. L'individu avait déjà été condamné pour des violences et pour un incendie à La Bastide.