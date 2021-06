Limoges : un policier blessé à l'issue d'une course-poursuite avec un chauffard de 16 ans

Une virée entre copains aurait pu tourner au drame dans la nuit de mardi à mercredi, dans les rues de Limoges. Quatre mineurs se trouvaient à bord d'une voiture empruntée à la grand-mère de l'un d'eux, à son insu, lorsque le conducteur a grillé un feu rouge et failli percuter un véhicule de police. Une course-poursuite s'est alors engagée. Au volant, le jeune de 16 ans a traversé une partie de la ville à plus de 100 km/h et grillé d'autres feux rouges. Il a finalement stoppé sa course folle pour s'enfuir à pied, blessant au passage un policier, lorsqu'il a violemment ouvert la portière du conducteur.

Tandis que les secours s'occupaient du policier, qui a subi 17 points de suture au bras, d'autres agents se sont occupés des trois jeunes restés dans la voiture. Le passager avant, qui avait fourni la voiture, a été placé en garde à vue pour complicité. Il s'en tire finalement avec un rappel à la loi, tandis que les deux autres n'ont pas été inquiétés. Le conducteur a lui aussi fini par être placé en garde à vue. Le garçon de 16 ans a été présenté à un juge pour enfants ce jeudi, en vue d'une mise en examen pour conduite sans permis, mise en danger de la vie d'autrui, refus d'obtempérer et rébellion.