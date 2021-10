Limoges : un policier blessé par des tirs de mortier dans un guet apens à Beaubreuil

Les policiers de Limoges ont été pris à partie en marge d'un incendie volontaire allumé dans la nuit de dimanche à lundi, dans le quartier de Beaubreuil. Une voiture en feu a été placée au milieu de la chaussée, ainsi que des chariots de supermarché, dans ce qui ressemble à un véritable guet-apens. Les pompiers ont donc sollicité l'appui de la police pour leur intervention et c'est à l'arrivée des agents que la situation a dégénéré.

Six véhicule de la police nationale et deux véhicules de la police municipale sont venus en renfort. Ils ont été visés par des jets de projectiles et des tirs de mortiers. Un agent est légèrement blessé. Il souffre de brûlures partielles à l'oreille et d'acouphènes, causés par les tirs de mortier.

Pour rétablir le calme, les policiers ont du effectué 24 tirs avec des lanceurs de balles de défenses, ces armes utilisées pour le maintien de l'ordre. Aucune interpellation n'a pu avoir lieu sur le moment, mais une enquête est en cours pour tenter d'identifier les agresseurs. Quatre mortiers non utilisés ont été saisis à l'issue des affrontements.