Limoges : un procès, cinq ans après l'incendie de voitures de gendarmerie à la caserne Jourdan

Un procès sous tension s'ouvre ce mardi matin devant le tribunal correctionnel de Limoges. Un homme de 37 ans comparait pour l'incendie de cinq véhicules de gendarmerie dans l'enceinte de la caserne Jourdan , en septembre 2017 à Limoges**.** Il est également jugé pour avoir refusé de se soumettre à des tests ADN dans le cadre de l'enquête. Un comité de défense appelle à un rassemblement de soutien à partir de 8h, devant la cité judiciaire de Limoges.

Le prévenu nie les faits

Dès le lendemain de l'incendie, l’acte est revendiqué par un mystérieux groupe baptisé la R.A.G.E. acronyme de Révolte Anarchiste des Gendarmes Exilés, mais il faut attendre 6 mois pour des interpellations. Deux hommes sont arrêtés à Toulouse en mars 2018, mais ils sont finalement mis hors de cause. Le même jour, un autre suspect est interpellé à Limoges . C'est lui qui est jugé ce mardi. Cet homme, considéré comme proche de l'ultra-gauche, est surtout confondu par son ADN retrouvé sur le portail de la caserne où les cinq véhicules ont été brulés.

À lire aussi La détention préventive maintenue pour le suspect d'un incendie dans une caserne de gendarmerie de Limoges

Placé en détention provisoire durant plus d'un an, il clame son innocence et dénonce une enquête à charge, en raison de ses idées politiques selon lui. Le prévenu s'insurge aussi contre la manière dont son empreinte génétique a été récupérée, sur son vélo garé dans la rue, alors qu'il avait refusé de se soumettre aux prélèvements. Refus pour lequel il est aussi jugé.

Une affaire qui avait fait grand bruit

Cinq ans plus tard, la justice va donc tenter de faire la lumière sur cette affaire qui avait suscité des réactions jusqu'au sommet de l'Etat. "Jamais je n'accepterais que des casernes, où vivent des gendarmes et leurs familles, soient attaquées" avait dit Gérard Collomb, alors ministre de l'intérieur. Propos tenus quelques jours plus tard, après un incendie similaire dans les locaux technique d'une caserne près de Grenoble. Au moins une trentaine de véhicules avaient brûlé.