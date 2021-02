Limoges : un quinquagénaire déféré devant le parquet pour proxénétisme aggravé

Le magistrat a ordonné la saisie de 44 750 euros découverts au domicile du mis en cause

L'enquête a été longue et minutieuse. Elle débute en septembre dernier, lorsqu'une plainte est déposée car des prostituées sont aperçues dans un immeuble d'une résidence limougeaude. La police, ainsi que l'unité stupéfiants et de l'économie souterraine du GIR (Groupe Interministeriel de Recherche) mènent l'enquête. Ils découvrent que quinze prostituées, d'origine roumaine et espagnole, sont en relation avec le propriétaire de deux immeubles de cette résidence.

6 750 euros saisis à son domicile

Pourtant, au départ, le quinquagénaire utilise ses deux appartements en les louant sur une plate-forme internet "très connue" selon les enquêteurs, ce qui lui assurait une rentrée d'argent. Mais, l’appât du gain étant plus important, il décide de mettre en place un système de prostitution. Plusieurs clients et prostituées seront d'ailleurs contrôlées dans la résidence.

Mardi 2 février, l'homme est interpellé à son domicile par la sûreté départementale de Limoges et les effectifs du GIR. Placé en garde à vue, le magistrat ordonne une perquisition de son domicile. Les enquêteurs découvrent alors 6750 euros en petits coupures ainsi que plusieurs cahiers de comptes qui ne laissent aucun doute sur la nature du business.

Le propriétaire a finalement été présenté devant un magistrat qui a ordonné son déferrement dans le cadre d’une procédure de plaider coupable. L'argent retrouvé au domicile a été saisi (6 750 euros) ainsi que le montant de son compte en banque (38 000 euros).