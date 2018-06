Un homme de 64 ans a été agressé et dépouillé par trois individus, dans la nuit de vendredi à samedi, près du parc du Moulin Pinard à Limoges. Ses trois agresseurs présumés ont été interpellés et devaient être jugés ce lundi après-midi en comparution immédiate pour vol avec violence en réunion.

Limoges, France

Un homme de 64 ans a été agressé et détroussé samedi dernier, vers 2 heures du matin, près du parc du Moulin Pinard à Limoges. Selon la police, il a été victime des agissements de trois jeunes gens, âgés de 22 et 23 ans, qui lui ont dérobé des effets et objets personnels après l'avoir agressé. Ils lui ont également volé sa voiture, avant d'être finalement interpellés par des fonctionnaires de la brigade Canine du Commissariat de Limoges qui patrouillaient dans le secteur du Mas Gigou.

Une autre patrouille de police est parvenue à retrouver la victime, un homme de 64 ans, "visiblement très choqué et présentant de nombreuses plaies saignantes et hématomes au niveau du visage, des bras, des jambes et du dos", indique la police.

Les trois personnes mises en cause ont été présentées au juge des libertés et de la détention durant le week-end. Ce dernier a décidé de leur placement en détention provisoire dans l’attente de leur comparution immédiate prévue ce lundi après midi.