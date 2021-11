Limoges : un suspect en garde à vue après l'incendie dans le quartier des Coutures

La piste d'un acte volontaire semble se dessiner suite à l'incendie dans le parking souterrain d'un immeuble du quartier des Coutures, ce dimanche matin à Limoges. Un suspect a été interpellé et sa garde à vue est toujours en cours ce lundi matin. Les enquêteurs cherchent à établir s'il peut avoir une responsabilité dans ce feu qui a détruit une voiture et endommagé une autre voiture et une moto, touchées par la propagation des flammes.

Les pompiers avaient été alertés à 4h40 du matin dimanche et 32 personnes avaient rapidement été évacuées de l'immeuble de quatre étage situé au-dessus du parking. Aucun blessé n'a été signalé, seuls quatre habitants ont été légèrement incommodés par les fumées, mais leur état n'a pas nécessité de transfert à l'hôpital.