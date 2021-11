Limoges : une troisième interpellation suite au coup de feu dans le Val de l'Aurence

L'enquête progresse dans le quartier du Val de l'Aurence à Limoges, où un jeune homme a été grièvement blessé à la tête hier suite à un coup de feu tiré dans un appartement. La victime a été transférée dans un état critique au CHU de Limoges et deux personnes interpellées dans la foulée. Un troisième homme, qui s'était enfui, a finalement été interpellé ce mardi matin à 9 heures.

La piste accidentelle envisagée

Les trois personnes en garde à vue sont âgées de 19, 21 et 38 ans. Le plus âgé est le locataire de l'appartement où se sont produits les faits. Il est déjà bien connu de la justice pour diverses affaires, tandis que les deux plus jeunes, dont le fuyard interpellé ce mardi matin et présenté comme "un témoin", ont un casier judiciaire vierge. Leurs auditions permettront peut-être aux enquêteurs d'éclaircir les circonstances et le déroulement précis des événements. Les deux premières gardes à vue vont donc être prolongées ce mardi après-midi.

A ce stade, il n'est pas certain qu'il s'agisse d'un règlement de compte. L'hypothèse d'un tir accidentel est également envisagée. Le coup de feu serait parti d'une arme de poing, touchant la victime à l'arrière de la tête. L'arme avait disparu à l'arrivée des policiers, qui se sont pourtant déployés en nombre et rapidement dans la ZUP de l'Aurence. Un périmètre de sécurité avait même été établi. Le Parquet de Limoges a confié l'affaire à la police judiciaire.