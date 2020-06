Limoges : une adolescente qui affirme être mariée de force lance un SOS dans le quartier de la Bastide

C'est un étrange message qu'a récupéré mardi après midi un ouvrier de chantier au pied d'un immeuble du quartier de la Bastide à Limoges. Ce message c'est un appel de détresse lancé par une adolescente de 15 ans depuis un appartement. Le message sur le papier est inquiétant. Dessus figure le nom, prénom, l'adresse et l'âge d'une jeune fille et les mots suivants « aidez moi s'il vous plait, apelle la police je suis mariée de force apellé le plus vite possible SVP ... qu'ils viennent me chercher".

Les policiers se rendent aussitôt sur les lieux

L'homme qui a découvert le message n'a pas hésité et l'a immédiatement porté au commissariat du quartier. Une équipe de police s'est alors rendue à l'adresse de la jeune fille pour rencontrer les occupants des lieux. Ils ont demandé à ses parents originaires des pays de l’Est à voir la jeune fille. L'adolescente portait des traces sur ses jambes et a expliqué qu'elle avait reçu des coups de câble électrique de la part de son père car elle refusait de se marier. Selon elle, ses parents auraient reçu plusieurs milliers d’euros en échange d’une promesse de mariage avec un jeune adolescent.

Le parquet de Limoges a demandé le placement provisoire de l’adolescente dans une structure d’accueil en attendant de vérifier la véracité des propos avancés par la jeune fille.