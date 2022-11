Limoges : une arme de chasse de calibre 12 et une moto saisies au Val de l'Aurence

Les policiers, qui effectuaient une opération de sécurisation au Val de l'Aurence, ont aussi saisi une moto cross non homologuée et sans plaque d'immatriculation

Une arme de chasse de calibre 12 avec la crosse sciée, en état de fonctionnement, a été retrouvée ce jeudi dans la cave d'un immeuble de la ZUP du Val de l'Aurence à Limoges. L'arme était posée sur des tuyaux de chauffage indique la Police Nationale.

Lors cette importante opération de sécurisation dans le quartier qui vise à lutter contre les trafics de stupéfiants et les rodéos urbains, les policiers ont également saisie une moto-cross non homologuée et sans plaque d’immatriculation, aperçue à plusieurs reprises dans le secteur. Le propriétaire a pris la fuite à pied à la vue des forces de l'ordre et a abandonné le deux-roues sur la voie publique.