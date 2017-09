Limoges : une caissière et son père auraient dérobé des milliers d'euros de marchandises

Une caissière de l'hypermarché Leclerc de Limoges et son père ont été interpellés jeudi dernier pour avoir facturé 50 € seulement un chariot d'une valeur de 1300 €. L'enquête a rapidement montré qu'ils n'en étaient pas à leur coup d'essai. Ils auraient dérobé au moins 20 000 € de marchandises.

La BAC de Limoges a interpellé, jeudi 14 septembre, une caissière de l'hypermarché Leclerc de Limoges et son père qui venait de passer à la caisse. Motif : un vol caractérisé puisque le chariot contenant 1300 € de produits a été facturé seulement...50 € !

Vins, spiritueux, cosmétiques, électroménager, ...

Très rapidement, l'enquête menée par la police de Limoges (Sûreté Départementale) a montré que ce duo n'en était pas à un coup d'essai. La caissière, âgée de 21 ans, et son père agissaient ainsi depuis le mois de janvier dernier. En moyenne, ils ont fait passer un chariot par semaine et la perquisition menée au domicile de l'homme de 51 ans a livré une belle surprise aux policiers. Caisses de vins de grands crus, bouteilles de spiritueux, produits d'hygiène et cosmétiques, appareils électroménagers, ustensiles de cuisines, produits alimentaires, et même des batteries de voitures, ... Le tout pour une valeur d'au moins 20 000 € ! Il a fallu deux fourgons de police et un véhicule léger pour saisir toute la marchandises !

L'enquête se poursuit pour déterminer l'origine exacte de tous les produits et pour préciser la valeur de toute cette marchandise, l'homme minimisant les faisait sans pouvoir justifier la provenance de toutes ces marchandises. En attendant, le père et sa fille ont été laissés libres et seront convoqués ultérieurement pour la suite des investigations.