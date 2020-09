Limoges : une caméra de surveillance détruite par un tir d'arme à feu

A 22h10 précises, jeudi soir, l'une des caméras de surveillance installée dans le quartier de Beaubreuil, à Limoges, a cessé d'émettre des images. Le centre de supervision urbain, dépendant de la ville de Limoges, a alors alerté le commissariat. Afin de sécuriser le secteur, plusieurs patrouilles de police se sont rendues sur place et ont pu constater que la caméra, située sur un lampadaire à une hauteur d’environ six mètres, présentait des impacts de balles. Pour autant, les riverains n'ont signalé aucun coup de feu ni détonation.

Les riverains n'ont rien entendu

Le parquet de Limoges a ouvert une enquête et le Service régional de l'identité judiciaire s'est rendu sur place pour effectuer des relevés et constatations techniques. Cette destruction intervient après de multiples interpellations et saisies de produits stupéfiants, cette semaine, au cours de deux grosses opérations destinées à lutter contre le trafic de drogue dans le quartier de Beaubreuil. Plusieurs dizaines de policiers ont été mobilisés dans ce but mardi et mercredi.