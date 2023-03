Limoges : une centaine de jeunes commettent des dégradations jeudi soir dans les rues du centre-ville

Plusieurs centaines de personnes se sont réunies jeudi en début de soirée devant la préfecture de Limoges, à l'appel de plusieurs organisations syndicales et militantes, en soutien aux manifestants blessés le week-end dernier à Sainte Soline, lors du rassemblement des opposants aux méga-bassines.

ⓘ Publicité

A l'issue de cette manifestation et des prises de parole, un groupe d'une centaine de jeunes, décrits comme appartenant à l'ultra-gauche par plusieurs observateurs, s'est détaché et a parcouru le centre-ville en commettant de nombreuses dégradations. Les individus ont notamment incendié plusieurs containers à ordures place d'Aine, place des Bancs ou encore rue Jean Jaurès et sur la place Haute-Vienne, au-dessus de la mairie de Limoges. Ils ont également couvert plusieurs murs de tags à leur passage.

Le calme est revenu sans interpellation

La police nationale de Limoges a reçu le renfort d'effectifs de la gendarmerie de la Haute-Vienne et de la police municipale, notamment pour sécuriser les abords de l'hôtel de ville. De leur côté, les pompiers ont mobilisé leurs équipes afin de circonscrire rapidement les incendies de rues provoqués par les manifestants.

A l'issue d'une déambulation qui a duré près d'une heure et demi, les individus se sont dispersés sans heurt avec les forces de l'ordre. Il n'y a pas eu d'interpellation.