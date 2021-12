Limoges : une centaine de personnes mobilisées pour la journée internationale des migrants

"Oui des solutions existent pour les migrants". Roger Normand du collectif Chabatz d'Entrar n'en peut plus de l'ambiance actuelle autour de ces hommes et de ces femmes. "Avec la campagne présidentielle, on est dans la surenchère dans les propositions xénophobes. Cela doit cesser, on est en France, dans le pays des droits de l'homme."

Ils étaient une centaine à manifester dans les rues de Limoges ce samedi soir derrière la bannière de Chabatz d'Entrar avec notamment des migrants. "Il faut que l'on donne des papiers à ces gens. C'est une véritable richesse pour la France. Ils ont fait le choix de notre pays, ils veulent travailler. Il faut leur donnée la possibilité de pouvoir vivre et se loger."

Roger Normand et les manifestants devant la préfecture de la Haute-Vienne © Radio France - TV

Pour les manifestants, il faut aussi que la mairie et la préfecture trouvent des solutions pour héberger ces personnes surtout depuis l'évacuation du squat de l'avenue de la Révolution. "Nous avons des bâtiments vides", rappelle Roger Normand. "Aujourd'hui on compte sur la solidarité des membres des associations mais il faut que le 115 et la préfecture proposent des solutions, il y a urgence."