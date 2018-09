Limoges, France

"Sécurité publique en danger !", "En grève" : des slogans écrits sur les camions des sapeurs-pompiers de la Haute-Vienne, visibles devant le SDIS 87, ce lundi 17 septembre. Depuis 8h30, une centaine de pompiers volontaires et professionnels ont répondu à l'appel à la grève à Limoges, lancé par l'intersyndicale.

Ils dénoncent la politique managériale du directeur du Service Départemental d'Incendie et de Secours de la Haute-Vienne. Les pompiers demandent notamment plus de moyens, et dénoncent le nouveau système individuel d'alerte, qui pose problème depuis déjà plusieurs années. Un système géré par informatique et qui manque totalement de souplesse.

Les grévistes partiront en intervention à chaque fois qu'il y aura besoin d'eux © Radio France - Jérôme Edant