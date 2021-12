Limoges : une course poursuite avec la police se termine dans un mur, un homme condamné à un an de prison

Un homme a été condamné à un an de prison dont 6 mois ferme après avoir grillé un feu rouge. Cet individu avait alors refusé de s'arrêter malgré les ordres des forces de l'ordre. Il a finit sa course dans un mur. L'homme conduisait sans permis et sous l'emprise de l'alcool et de stupéfiants.