Limoges : une dizaine d'agriculteurs a allumé des feux ce dimanche soir le long de la RN520

Une dizaine d'agriculteurs se réclamant du " collectif agricole et rural" ont allumé des feux le long de la RN520 ce dimanche soir au nord de Limoges. L'action se veut un préambule aux manifestations prévues ce lundi et ce mardi en Haute-Vienne.

Limoges, France

Ce dimanche vers 18 heures , une dizaine d'agriculteurs se sont réunis au nord de Limoges le long de la RN520. Ils y ont installés des banderoles " Agriculteurs, consommateurs, même combat" et " La mort est dans le pré" auprès desquelles ils ont également allumé neuf feux.

Ces agriculteurs se réclament du "collectif agricole et rural" et la banderole "La mort est dans le pré" est un clin d’œil à l'un des membres, Christophe Lechevalier, ex candidat de l'émission de télé-réalité d'M6. Le collectif a pour but selon lui de réunir " agriculteurs et citadins pour peser plus fort devant les pouvoirs publics et les politiques". Il dénonce le MERCOSUR ( traité de libre-échange avec les pays d'Amérique du Sud comme le Brésil) et le projet du gouvernement de limiter l'utilisation des pesticides à proximité des habitations.

Allumés vers 19 heures, les feux ont été rapidement éteints par les pompiers vers 20 heures.

L'action se veut un préambule aux manifestations prévues cette semaines.

Ce lundi la Coordination Rurale a prévu de manifester entre le rond point de la Valoine au sud de la ville et la préfecture de la Haute-Vienne vers 10 heures.

Mardi ce sera au tour de la FDSEA et des Jeunes Agriculteurs de manifester, plusieurs opérations escargots et blocages sont prévus entre 11 heures et 14 heures partout dans le département , notamment sur l'A20.