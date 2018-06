Sur toute la France, plusieurs centaines de perquisitions ont été menées dans le cadre d'une enquête sur un trafic d'armes. Un vaste coup de filet mené entre le 12 et le 14 juin dernier, où près de 600 gendarmes ont été mobilisés. Le 12 juin, l'une de ces perquisitions a été menée chez un habitant de Limoges. A son domicile, les enquêteurs ont découvert et saisi 7 armes d'épaule et 3 armes de poing.

Une perquisition menée par les gendarmes de la Section de Recherches d’Angers, appuyés par 13 militaires issus du Peloton de Surveillance et d’Intervention de la Gendarmerie (PSIG), de la Brigade de Recherches (BR) et du Groupe d’Investigations Cynophiles (GIC) du Groupement de Gendarmerie Départementale (GGD) de la Haute-Vienne.

Un vaste coup de filet historique

Ces perquisitions ont été menées dans le cadre du démantèlement d'un commerce illégal d'armes à feu. 700 armes ont été saisies dont 250 armes de poing, plus d’une trentaine de fusils d’assaut de fabrication récente et près de 50 pistolets-mitrailleurs. Une trentaine de personnes a été placée en garde-à-vue.