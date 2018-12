Limoges: une école mobilisée contre l'expulsion d'une famille du Bangladesh

Limoges, France

A Limoges la famille Kazi a reçu une notification de quitter le territoire au milieu du mois de novembre. Dans l'école Edouard Herriot où sont scolarisés les enfants c'est l'incompréhension. Les parents d'élèves ont décidé de monter un collectif pour défendre cette famille du Bangladesh, intégrée, discrète qui tente de se reconstruire après de multiples épreuves.

Du Bangladesh à la France, un parcours semé d'obstacles

Lorsqu'il parle de son départ du Bangladesh Ahsanul Kazi ne peut pas retenir ses larmes. "C'est très compliqué" glisse-t-il. Entrepreneur, Ahsanul Kazi était également un opposant politique. Entre deux sanglots, il parle de sa fille ainée, Samia, " Elle est morte". En 2012 la jeune fille de 10 ans a été enlevée puis assassinée. Le reste de sa famille a été menacée, sa maison brûlée.

Après un bref passage par l'Inde, Ahsanul, sa femme et ses deux autres enfants arrivent en France en 2013, un petit garçon va naître l'année suivante mais en parallèle leur demande d'asile leur est refusée.

S'en suit un long et difficile parcours, la famille passe notamment un an dans la rue à Limoges avec le nouveau-né. Ils finissent par être pris en charge et hébergés dans une chambre de 15m². Mais nouvelle épreuve, à la mi-novembre, la famille Kazi reçoit une notification de quitter le territoire. La Préfecture de Haute-Vienne leur interdit également de revenir dans les deux prochaines années.

Je ne comprends pas que l'on puisse faire ça à un enfant - Sandrine

Quand on lui demande pourquoi il a choisi la France comme pays pour se reconstruire Ahsanul évoque les droits de l'homme, un endroit sûr pour sa femme et ses enfants mais aussi un pays où les enfants peuvent avoir accès à l'éducation. Tous sont scolarisés depuis 2013 et leur arrivée en France et depuis 3 ans maintenant tous fréquentent l'école Edouard Herriot à Limoges.

"Ils parlent bien le français, ils parlent mieux le français que le bengali" avoue Ahsanul. Le petit dernier n'a connu que la France, il est en classe avec le fils de Sandrine. "Vous voyez, ça me met les larmes aux yeux ! _Je ne comprends pas qu'on puisse faire ça à un enfant_" confie-t-elle. "On transpose un petit peu et on se dit, si c'était nos enfants qui étaient dans cette situation, ce serait difficile !"

Un collectif, des lettres et une pétition

Cette situation, justement, beaucoup de parents d'élèves l'ignoraient et beaucoup comme Julie sont tombés des nues " Ils ne s'y attendaient pas ! Ce sont des gens que l'on voit tous les jours mais qui ne font pas d'histoire. Ils sont intégrés leurs enfants aussi" . Ahsanul Kazi a mis plus d'un an a parler de son histoire aux parents des camarades de ses enfants. Il se dit aujourd'hui soulagé et soutenu.

Cela veut dire qu'il sont capables de créer du lien - Blandine Marty

En soutien, justement, des parents d'élèves ont décidé de monter un collectif. Ils vont adresser des lettres au préfet et au Maire de Limoges. Une pétition a également été lancée . Cette engagement est une très bonne initiative pour l'avocate de la famille, Maître Blandine Marty " Ca veut dire qu'ils sont capables de créer du lien, donc de s'exprimer en français. Ca veut dire aussi que leurs enfants ont des petits camarades avec qui ils s'entendent très bien, des petits camarades qui sont attachés à ces enfants là."

Autant de signes qui soulignent la bonne intégration et la volonté de la famille de refaire sa vie en France. De quoi, peut être, faire changer d'avis la préfecture de Haute-Vienne, seule autorité qui puisse encore régulariser la situation de la famille Kazi. Leur avocate va, elle, déposer un recours pour vice de procédure sur lequel Le tribunal administratif se prononcera début 2019.