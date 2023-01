Limoges : une enquête ouverte pour des comportements suspects autour du collège André Maurois

Deux mains courantes ont été déposées au commissariat de Limoges cette semaine, par deux familles alertées par le comportement suspect d'un homme qui aurait accosté des élèves du collège André Maurois. Un individu visiblement insistant, suffisamment en tout cas pour que ces parents signalent les faits. La police cherche donc à identifier cet homme et à en savoir plus. En attendant, les patrouilles sont renforcées aux abords de l'établissement. Le rectorat est également informé et la vigilance est de mise au sein du collège.

Un appel à la vigilance, sans céder à la panique

L'affaire est donc prise au sérieux, mais il ne faut pas pour autant céder à l'affolement ou la psychose précise une source proche de l'enquête. Il y a deux semaines, des appels similaires à la vigilance avaient été lancés dans trois autres communes de Haute-Vienne : Chamboret, Nantiat et Peyrilhac, également pour des comportements, mais aussi des véhicules suspects autour de plusieurs lieux accueillant des enfants. La gendarmerie avait été prévenue. Depuis il ne semble pas y avoir eu d'autres alertes dans ce secteur.