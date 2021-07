Limoges : un homme tué à coups de couteau ce dimanche

Un terrible drame s'est noué ce dimanche soir à Limoges, comme le révèle France Bleu. Un homme de 28 ans a été tué de 11 coups de couteau, vers 20h30. La victime est un ressortissant afghan en situation irrégulière et les faits se sont déroulés devant un foyer pour migrants et personnes en difficultés. Un suspect a été interpellé suite à cette agression, un Algérien de 20 ans qui a été placé en garde à vue. La police de Limoges est chargée de l'enquête et les investigations se poursuivent pour tenter d'éclaircir les circonstances de ce meurtre.