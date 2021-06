Limoges : une Fête de la musique qui sonne faux

"La place sera bien triste pour ce 21 juin". Martin Fournier, gérant de la "Crêperie de la cathédrale" ne va pas reconnaître la rue Haute Cité d'habitude si remplie pour cette Fête de la musique. "Nos amis du restaurant l'Irlandais organisent chaque année un concert. Normalement, on participe avec eux mais là cette année, on ne pourra rien proposer. On a environ 200 voir 300 personnes qui viennent." Forcément, c'est une perte financière pour les restaurants. "Moi, je fais trois voir cinq fois plus de couverts. Imaginez les bars. Pour eux, c'est une catastrophe."

Impossible d'organiser un concert à l'intérieur

"C'est un peu comme si on nous interdisait de diffuser la finale de la Coupe du monde de football." Christian, gérant du Café République, envisage de monter le son dans le bar ce lundi. Lui ne va pas organiser de concert à l'intérieur. "Nous avons déjà énormément de contraintes. Nous avons appris les dispositions à la dernière minute. Le temps d'appeler un groupe et de modifier notre salle... J'ai préféré annuler."

Delphine Blanc du restaurant "Au coin des Halles" n'organisera aucun concert elle aussi, "faute de place". Ce dimanche après-midi, aucun des restaurateurs que nous avons contacté n'envisagé d'inviter des musiciens pour cette Fête de la musique.

Les Limougeauds eux sont forcément déçus. "De toute façon, une fête de la musique c'est sauvage, sourit Julie. On danse, on chante dans la rue. Dans un restaurant, ce n'est pas la même ambiance. Là, si aucun concert n'est organisé, cela va être bien triste.

Tulle fête la musique

La musique n'est pas à la fête du côté de Limoges. Mais ce n'est pas le cas en Corrèze du côté de Tulle. Comme l'an dernier, une quarantaine de mini-concerts vont être organisés ce lundi soir dès 18h30 dans les rues de la ville. Les artistes seront placés dans des lieux insolites. Les jauges seront limitées et les spectateurs pourront se déplacer de groupes de musique en groupe de musique jusqu'à 21h30.